Bayern will kleinere Geschäfte in der Corona-Krise eine Woche später öffnen als im übrigen Deutschland. Einzelhändler mit Verkaufsflächen bis zu 800 Quadratmeter sollen vom 27. April an wieder verkaufen dürfen, wie Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München sagte.

Den vollständigen Artikel lesen ...