Zu den Kollateralschäden der weltweiten Ausgangssperren gehört auch die Benzinnachfrage. Denn die Quarantäneverordnungen haben auch die Nachfrage nach Ethanol gesenkt, der unter anderem aus Mais hergestellt wird.Ein Blick auf die Entwicklung des Maispreises in Dollar in Chicago verdeutlicht die aktuelle Situation. Heute fiel der Maispreis auf den niedrigsten Stand seit 2016.Eine schwache Ethanol-Nachfrage senkt auch die Nachfrage nach Mais zur Ethanol-Herstellung. Dies vergrößert trotz der Produktionsprobleme den Überschuss auf dem weltweiten Maismarkt.Im Zuge dessen sank der wöchentliche Ausstoß von Ethanol in den USA um 102.000 Barrel auf 570.000 Barrel. Gleichzeitig lagen die Lagerbestände für Ethanol auf einem Rekordhoch, wie die U.S. Energy Information Administration mitteilte. Rund ein Drittel der US-Ernte wird zur Ethanol-Herstellung verwendet.

Den vollständigen Artikel lesen ...