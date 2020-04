GBP/USD: Verwerfungen an den Devisenmärkten

Mitte März stürzte das Pfund im Vergleich zum US-Dollar auf in der Spitze 1,1412 in die Tiefe, was den tiefsten Stand seit 1985 bedeutete. Doch es folgte eine neue Aufhol-Rallye, im Zuge der es für die Notierungen wieder bis knapp unter die 1,26er-Marke nach oben ging.

Charttechnisch steht das Pfund damit jetzt kurz vor einem neuen Kaufsignal, denn bei 1,2656 US-Dollar verläuft die 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch nach oben würde den Wechsel in den übergeordneten Aufwärtstrend bedeuten.

