R. STAHLs Gehäusetechnologie EXpressure(R) erstmals in Offshore-Kranen von Liebherr im EinsatzDGAP-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Sonstiges R. STAHLs Gehäusetechnologie EXpressure(R) erstmals in Offshore-Kranen von Liebherr im Einsatz16.04.2020 / 16:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.R. STAHLs Gehäusetechnologie EXpressure(R) erstmals in Offshore-Kranen von Liebherr im Einsatz* Wippwerkskrane vom Typ RL 4200 nun mit deutlich leichteren und kompakteren Maschinensteuerungen verfügbar* Neuentwicklung berücksichtigt aktuelle Trends im Offshore-Markt und ermöglicht kompaktere Bauformen* Kranbetreiber profitieren zusätzlich von höherer Benutzerfreundlichkeit bei WartungsprozessenWaldenburg/Rostock, 16. April 2020 - R. STAHL, führender Anbieter von Produkten und Systemen für den Explosionsschutz, und die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH geben die erfolgreiche gemeinsame Entwicklung von Kran-Maschinensteuerungen auf der Basis von R. STAHLs neuer Gehäusetechnologie EXpressure(R) bekannt. Damit erweitert Liebherr sein Leistungsspektrum im explosionssicheren Bereich um Krane mit wesentlich leichteren und kompakteren Maschinensteuerungen. Kranbetreiber profitieren hierdurch von einem erweiterten Einsatzbereich. Darüber hinaus ist die EXpressure(R)-Technologie auch in sehr kompakten Kranen ohne eigenes Maschinenhaus einsetzbar.Bei der Entwicklung und dem Betrieb von Kranen für maritime Anwendungen spielen Größe und Gewicht eine sehr wichtige Rolle: Große und schwere Bauteile müssen durch entsprechend aufwendige Konstruktionen getragen werden. Für Krane in explosionssicheren Bereichen, beispielsweise auf Tankschiffen oder Bohrinseln, erhöhen sich Aufwand und Gewicht durch die erforderlichen technischen Maßnahmen für den Explosionsschutz zusätzlich. In gemeinsamer Zusammenarbeit ist es R. STAHL und Liebherr nun in kurzer Zeit gelungen, auf Basis des Liebherr-Krantyps RL 4200 deutlich leichtere und zugleich kompaktere explosionssichere Maschinensteuerungen für Liebherrs Offshore-Krane zu entwickeln. Dabei konnte die Größe der neuen Maschinensteuerung gegenüber bisherigen Lösungen reduziert und das Gewicht um die Hälfte verringert werden. Möglich wurde dies durch den Einsatz eines EXpressure(R)-Schaltschranks von R. STAHL, der sich durch eine intelligente Druckreduzierung bei wesentlich geringeren Gehäusewandstärken auszeichnet."Mit der Entwicklung von EXpressure(R) haben wir die Geschichte bedeutender Innovationen im Explosionsschutz um das nächste Kapitel fortgeschrieben. Die zügige und erfolgreiche Implementierung in der Entwicklung maritimer Krane belegt die technische und wirtschaftliche Überlegenheit von EXpressure(R) und ist Ausdruck der marktführenden Technologiepositionen von Liebherr und R. STAHL", sagt Dr. Andreas Kaufmann, Senior Vice President Marketing & Innovation bei R. STAHL. "Die neuen Maschinensteuerungen bringen sowohl uns als auch unseren Kunden entscheidende Vorteile. Durch den Einsatz dieser Technik bewegen sich unsere EX-geschützten Krane näher am Standard-Offshore-Kran-Design. Dadurch ergeben sich Vorteile in der Fertigung und in der Montage und eine höhere Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit bei Wartungsprozessen. Auch können wir nun noch kompaktere Krane mit EX-Schutz bauen", ergänzt Dr. Reinhard Vilbrandt, Abteilungsleiter Produktentwicklung Elektrik bei der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.Die Baureihe RL 4200 von Liebherr ist ein speziell für den Einsatz auf maritimen Anlagen und fixen Plattformen entwickelter Kran-Typ. Durch seine leichte und kompakte Bauweise ist er prädestiniert für den Einsatz auf Offshore-Installationen mit engen Platzverhältnissen. Um den rauen Bedingungen auf See widerstehen und die hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit der gesamten Krankonstruktion erfüllen zu können, sind die für die neuen Maschinensteuerungen eingesetzten EXpressure(R)-Gehäuse in Edelstahl ausgeführt.Hinweis Das in dieser Meldung enthaltene Bildmaterial ist im Ordner UNTERNEHMEN unter folgender Adresse abrufbar: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/news/pressematerial/Über R. STAHL - www.r-stahl.com R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.669 Mitarbeiter erwirtschafteten 2019 weltweit einen Umsatz von rund 275 Mio. EUR. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.Über Liebherr - www.liebherr.com Die Firmengruppe Liebherr umfasst mehr als 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten und beschäftigt zurzeit mehr als 46.000 Mitarbeiter. 2018 erreichte Liebherr einen konsolidierten Gesamtumsatz von 10,551 Mrd. EUR. Dachgesellschaft ist die Liebherr-International AG in Bulle (Schweiz), deren Gesellschafter ausschließlich Mitglieder der Familie Liebherr sind. Liebherr wird mittlerweile von der zweiten und dritten Generation gemeinsam geführt. Diese Kontinuität prägt die Firmengruppe und ist eine solide Grundlage für ihren Erfolg. Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller von maritimer Umschlagtechnik. Das Programm umfasst Schiffs-, Hafenmobil- und Offshore-Krane. Außerdem zählen Reachstacker und Komponenten für Containerkrane zum Produktportfolio.Kontakt:R. STAHL AG Dr. Thomas Kornek Leiter Investor Relations & Corporate Communications Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg (Württ.) Deutschland Tel. +49 7942 943-1395 investornews@r-stahl.comLiebherr-MCCtec Rostock GmbH Liebherrstraße 1, 18147 Rostock / Deutschland Stefan Fröbe Marketing Manager Offshore Cranes F: +49 381 6006 5025 E: Stefan.Froebe@liebherr.comDie Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.16.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 Fax: +49 (7942) 943-4333 E-Mail: investornews@stahl.de Internet: www.r-stahl.com ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1023087Ende der Mitteilung DGAP News-Service1023087 16.04.2020