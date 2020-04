Während andere Probleme haben kann die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) weitere Zukunfstprojekte anschieben und Beteiligungen eingehen - kann es einen besseren Indikator für die Coronas-Krisen-Resistenz der Gesellschaft geben? Evotec liefert wieder eine ganze reihe operativer Highlights in den letzten Wochen ab:Zuerst panCELLa Inc.( Lizenz- und Beteiligungsvereinbarung), am 06.04. dann ein neuer Forschungsstandort in Österreich am Start und direkt ein erster Partner: TAKEDA.UND heute dann der forcierte Ausbau im Bereich der Nanomedizin: Nicht nur eine Beteiligung wird erworben an der leon-nanodrugs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...