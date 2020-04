NEW YORK (dpa-AFX) - Die Amazon-Aktien haben ihren Höhenflug am Donnerstag fortgesetzt und mit 2429 Dollar einen weiteren Rekord erreicht. Zuletzt gewannen die Titel des Online-Giganten mehr als 5 Prozent auf 2427,04 Dollar.



Im internationalen Vergleich aller großen Technologiewerte werde sich Amazon voraussichtlich als einer der Gewinner der Virus-Pandemie herauskristallisieren, schrieben die Autoren des wöchentlich erscheinenden Bernecker-Börsenbriefs. "Technologisch unabhängig, aber dafür in allen Märkten präsent und offensichtlich in der Lage, die bisherigen Geschäfte organisch und akquisitorisch weiter auszubauen - darin liegt der Schlüssel der Zukunft", schrieben die Autoren.



Auch bei den Papieren des Streaming-Anbieters und Filmproduzenten Netflix bejubelten die Anleger eine weitere Bestmarke, die nun bei 449,52 Dollar liegt. Zuletzt belief sich das Plus auf 5,10 Prozent bei einem Kurs von 448,50 Dollar. Wie Amazon gilt auch Netflix als Profiteur der Virus-Krise. Netflix kommt zugute, dass viele Menschen wegen der Einschränkungen des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens derzeit zuhause sind und mehr Interesse haben, Filme zu schauen.



Amazon und Netflix waren am Donnerstag unter den Favoriten im technologelastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich abermals besser als die Standard-Indizes schlug und bislang um fast zwei Prozent zulegte/ajx/he

