Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich unentschlossen. Stieg der DAX noch am Morgen deutlich, dann ist von diesem Kursplus am Nachmittag nur noch wenig übrig. Was war geschehen? US-Konjunkturdaten verhagelten die Stimmung, da wieder Millionen von Menschen Antrag auf Hilfen gestellt haben. Diese Bürger fallen als Konsumenten auf absehbare Zeit aus. Ohne Konsum kein ...

