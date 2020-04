Dass in indischen Tempeln über 20.000 Tonnen Gold lagern sollen, ist eine Erinnerung daran, welch hohe Bedeutung Gold für die Inder hat. Diese geht aber weit über seine religiöse Bedeutung hinaus.Shutdown, Sparen und HochzeitDa faktisch die begrenzten und derzeit sinkenden Ersparnisse der limitierende Faktor für die saisonal geglätteten Goldkäufe der Inder ist, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit der von Ministerpräsident Modi verordnete Shutdown die verfügbaren Mittel zum "Goldsparen' drastisch reduzieren. Insbesondere dann, wenn die bereits vorhandenen individuellen Goldreserven als Sicherheit für Geschäfte dienen, die nun wegbrechen. Ähnlich der Liquiditätswelle bei Gold im März an den Kapitalmärkten, könnte auch im Retail-Geschäft Gold vor allem aus dem Grund verkauft werden, damit man mit dem Erlös Verluste und Kosten an anderer Stelle stopfen kann.

