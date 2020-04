16.04.2020 - Basierend auf vorläufigen Indikationen verzeichnete Westwing Group AG (ISIN: DE0007472060) ein Umsatzwachstum von 10% im ersten Quartal 2020 und damit einen positiven Start in das Geschäftsjahr 2020. Es wird erwartet, dass die bereinigte EBITDA-Marge für das erste Quartal 2020 zwischen -1% und -2% liegen wird, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt (Q1 2019: bereinigte EBITDA-Marge -6,3%). 50% mehr Bruttowarenvolumen in den letzten 30 Tagen! Das Bruttowarenvolumen-Wachstum hat sich in den vergangenen 30 Tagen beschleunigt und lag bei circa 50% gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...