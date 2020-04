Halle (ots) - Jeder geschlossene Tag vergrößert die Risiken für Kaufhäuser und Beschäftigte, während in der kleinen Boutique nebenan schon wieder die Kasse leise klingelt. Darum ging es den Regierenden jedoch gar nicht zuvorderst. Ihnen geht es darum, die momentane Entspannung an der Virus-Front nicht zu gefährden durch plötzlichen Trubel in den Innenstädten. Deshalb ist das Vorgehen grundsätzlich vertretbar: im Zweifel lieber zu vorsichtig als fahrlässig. Allerdings muss diese Willkür Grenzen haben. Wenn nicht bald einheitlichen Regeln für alle Geschäfte definiert werden, steht ein hohes Gut zur Disposition: der faire Wettbewerb.



