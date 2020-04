Von Olivia Bugault

TOULOUSE (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat etliche Anfragen von Fluggesellschafen erhalten, die Auslieferung von Flugzeugen zu verschieben. Die Branche stehe "vor der schwersten Krise ihrer Geschichte", sagte CEO Guillaume Faury am Donnerstag in einer Videobotschaft an die Aktionäre des Konzerns.

"Die Realität ist, dass viele Kunden jetzt darum bitten, ihre Auslieferungen zu verschieben oder einfach physisch nicht in der Lage sind, ihre Flugzeuge entgegenzunehmen", sagte Faury. Airbus spreche ständig mit seinen Kunden und prüfe ihre Wünsche von Fall zu Fall und Flugzeug für Flugzeug.

Airbus hatte bereits angekündigt, seine Produktionsraten um etwa ein Drittel zu senken, um sich an die Situation anzupassen, und hatte gleichzeitig die Prognose für die Auslieferung von Flugzeugen im Jahr 2020 ausgesetzt. Am Donnerstag teilte der Konzern mit, dass alle Beschlüsse von den Aktionären bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag genehmigt worden seien.

April 16, 2020

