Der Wechselkurs des Euro kam in den letzten Tagen verstärkt unter Druck, was angesichts des ökonomischen Stillstands in der Eurozone keine Überraschung war.Interessant dabei aber ist, dass nicht nur in der Eurozone der Pandemieschock um sich greift, sondern auch in den USA. Die unterirdischen Wirtschaftszahlen von heute jedenfalls dürften kaum zur Stärkung des US-Dollars beigetragen haben.Dass der US-Dollar wirklich "stärker' geworden ist, wirft angesichts seiner Entwicklung gegen den Schweizer Franken aber einige Fragen auf.

