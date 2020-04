Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Ford und General Electric (GE) haben von der US-Regierung einen 336 Millionen US-Dollar schweren Auftrag zur Lieferung von 50.000 Beatmungsgeräten bis Mitte Juli erhalten. Es ist der mengenmäßig bisher größte Auftrag der Trump-Regierung für Beatmungsgeräte.

Ford bereitet sich darauf vor, noch in diesem Monat mit der Produktion der Geräte in einem Werk in Michigan zu beginnen. Der Autobauer und GE haben ein vereinfachtes Beatmungsgerät lizenziert, das nach Angaben der Unternehmen schneller gebaut werden kann als andere Beatmungsgeräte für die Intensivpflege und das für die meisten Covid-19-Patienten verwendbar ist.

Das US-Gesundheitsministerium hat in den vergangenen Tagen mehrere Verträge über Beatmungsgeräte abgeschlossen, darunter Vereinbarungen mit General Motors und der Schweizer Hamilton Medical AG. Insgesamt hat das Ministerium fast 3 Milliarden Dollar bewilligt, um sich bis Ende Mai etwa 41.000 und bis Ende des Jahres 187.000 der Geräte zu sichern.

April 16, 2020 13:48 ET (17:48 GMT)

