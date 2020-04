Freiburg (ots) - Viele der Sommerfestivalprojekte müssen ersatzlos gestrichen werden. Die Sorge vor einem erneuten Schub der Pandemie wird Herbst und Winter begleiten - das heißt: Die Blicke richten sich jetzt schon in Richtung Kulturjahr 2021. Wer von den Beteiligten aber hat den langen Atem, bis dahin zu überleben? Vor allem freischaffende Künstler und jene, die vom Backstage-Betrieb et cetera bei Festivals leben, müssen auf staatliche Schutzschirme hoffen. Und auf ein Publikum, das ihnen unter allen Umständen die Treue hält. Wenig genug, aber vielleicht doch so viel, um auch jetzt die Hoffnung noch nicht ganz sterben zu lassen." http://www.mehr.bz/khs89p



