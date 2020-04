Düsseldorf (ots) - Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die Bürger aufgefordert, die Arztpraxen auch in Zeiten der Corona-Pandemie bei Anzeichen von Erkrankungen oder Schmerzen weiter aufzusuchen. "Es gibt tatsächlich eine Vielzahl von chronisch Erkrankten, die aktuell nicht in den Praxen erscheinen, obwohl sie das normalerweise tun würden", sagte Reinhardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Auch die Zahl der Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten in den Kliniken ist gerade rückläufig", sagte der Präsident der Bundesärztekammer. "Es ist zu befürchten, dass diese Menschen Praxen und Kliniken aus Angst vor einer Corona-Infektion meiden", sagte Reinhardt. "Deshalb mein Rat: Bei starken Schmerzen oder Anzeichen auf schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel Blinddarmentzündungen oder Schlaganfall- und Herzinfarktsymptome, bitte immer einen Arzt konsultieren", sagte der Mediziner.



