PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erwartet von großen Immobilienunternehmen, in der Coronavirus-Krise die Miete für kleine Unternehmen zu streichen. Er habe sich mit allen großen Immobilienunternehmen getroffen, und bitte sie um eines, sagte er am Donnerstagabend im französischen Fernsehen. "Für die sehr kleinen Unternehmen, die zur Schließung gezwungen wurden, diejenigen mit weniger als zehn Beschäftigten, bitte ich sie nicht, die Miete aufzuschieben: Ich bitte sie, drei Monatsmieten zu streichen."



In Frankreich sind seit Mitte März alle Läden, die nicht zur Grundversorgung gehören, geschlossen. Dazu gehören neben Restaurants und Bars zum Beispiel auch Bekleidungsgeschäfte. Der nationale Verband der Einkaufszentren etwa hatte sich zuletzt für eine Stundung der Mieten von Geschäften in den Zentren ausgesprochen. "Ich habe ihre Antwort noch nicht, aber ich werde morgen und gegebenenfalls übermorgen wieder darauf zurückkommen", sagte Le Maire mit Blick auf die großen Vermieter./nau/DP/he