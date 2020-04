Führender chinesischer Elektrofahrzeughersteller wählt NVIDIA-Plattform auch für das Produktionsmodell der nächsten Generation

Xpeng Motors, ein führender chinesischer Anbieter von Elektrofahrzeugen und Technologie, gab heute bekannt, dass sein P7-Modell einer intelligenten elektrischen Sportlimousine in China am 27. April offiziell vom Band rollt. Der Xpeng P7 bietet die NVIDIA DRIVE AGX Xavier-Plattform für XPILOT 3.0. Darin zeigt sich das Vertrauen des E-Autoherstellers in die auf künstlicher Intelligenz basierende Rechnerplattform von NVIDIA. Xpeng gab zudem bekannt, dass die DRIVE-Plattform auch in seinem nächsten Produktionsmodell zum Einsatz kommen soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200416006028/de/

NVIDIA DRIVE AGX Xavier (Photo: Business Wire)

Die intelligente Limousine Xpeng P7 mit supergroßer Reichweite ist das erste intelligente E-Auto des Unternehmens, das von der Plattform NVIDIA DRIVE AGX profitiert. Dabei handelt es sich um das leistungsstarke, energieeffiziente Xavier-SoC (System-on-a-Chip). Zur Ausstattung des Fahrzeugs gehören 12 Ultraschallsensoren, fünf hochpräzise Millimeterwellenradargeräte, 13 Kameras für autonomes Fahren und eine fahrzeuginterne Kamera mit HD-Straßenkarte und hochpräziser Positionsbestimmung. Die intelligente E-Limousine bietet chinesischen Kunden erstmals diverse Funktionen für autonomes Fahren, darunter Level-3-fähige Funktionen für das vollständige Spektrum des autonomen Fahrens auf Autobahnen, im Stadtverkehr und zum selbständigen Einparken.

Mit einer Leistung von 30 TOPS (Billionen von Vorgängen pro Sekunde) bei einem Stromverbrauch von nur 30 Watt ist Xavier das erste serienproduzierte SoC speziell für automatisiertes und autonomes Fahren, das die heutigen strengen Sicherheitsnormen und behördlichen Auflagen erfüllt. Xavier wurde im Hinblick auf Sicherheit gebaut und bietet die notwendige Redundanz und Vielfalt zur Verarbeitung von Daten aus zahlreichen Sensoren. Damit ebnet es den Weg zur Serienproduktion stark automatisierter und autonomer Fahrsysteme.

"Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit NVIDIA war ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung und Produktion unseres P7", erklärte Dr. Xinzhou Wu, Vice President der Abteilung für autonomes Fahren bei Xpeng. "Dank der Leistungskraft und Energieeffizienz von Xavier waren wir in der Lage, unsere Konkurrenz bei der Schaffung dieser sicheren, intelligenten, funktionsreichen Limousine hinter uns zu lassen -- wobei der Preis sie zu einer idealen Lösung in dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt für E-Autos macht."

"Wir freuen uns sehr über die Ausdehnung unserer Zusammenarbeit mit NVIDIA bei unserem E-Modell der nächsten Generation, das einem breiteren Kundenstamm konkurrenzfähigere, nutzerfreundlichere und sicherere Funktionen für autonomes Fahren bietet", ergänzte Wu.

Der P7 macht lückenlosen Gebrauch von NVIDIA, angefangen bei der KI-Infrastruktur der Plattform für die Entwicklung der unternehmenseigenen tiefgreifenden neuronalen Netzwerke von Xpeng zum Selbstfahren. In dem Fahrzeug versetzt das offene NVIDIA DRIVE-Betriebssystem Xpeng in die Lage, XPILOT 3.0, die unternehmenseigene Software zum autonomen Fahren, umzusetzen und kontinuierliche OTA-Updates (Over-the-air) bereitzustellen, die für künftige Fortschritte beim autonomen Fahren unverzichtbar sind. Xpeng nutzt auch die tiefgreifenden Lernbeschleuniger (DLA) von NVIDIA Xavier für KI-basierte Rückschlüsse, die beim Betrieb auf Level 3 zum Einsatz kommen.

Im vergangenen Monat wurde die 706 km lange Reichweite (NEFZ) des Xpeng P7 vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie bestätigt. Damit weist der P7 die größte Reichweite aller E-Autos in China auf.

"Die Konsumenten in China haben demnächst Zugang zu den intelligenten, stark automatisierten E-Autos von Xpeng, welche die Prozessorleistung, Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit von NVIDIA Xavier nutzen", so Rishi Dhall, Vice President der Abteilung für autonome Fahrzeuge bei NVIDIA. "Wir arbeiten auch eng mit Xpeng an dessen Fahrplan für intelligente E-Autos der nächsten Generation zusammen, um die autonomen Fähigkeiten der Fahrzeuge zu verstärken."

Angesichts ihrer weitgehenden architektonischen Kompatibilität mit der Xavier-Plattform erkundet Xpeng Motors zudem aktiv potenzielle Möglichkeiten für den Einsatz der neuen Familie der Orin-Plattform von NVIDIA in einer künftigen Generation intelligenter Elektrofahrzeuge.

Im November 2019 meldete der E-Autohersteller eine Kapitalbeschaffung der Serie C in Höhe von 400 Millionen US-Dollar von einer Gruppe von strategischen und institutionellen Investoren. Neben dem führenden strategischen Investor, der Alibaba Corporation, gehört nun auch die Xiaomi Corporation zu den strategischen Investoren.

Über XPENG Motors

Xpeng Motors ist ein führender chinesischer Anbieter von Elektroautos, der Fahrzeuge entwickelt und fertigt, die nahtlos mit dem Internet integriert sind und modernste Errungenschaften der künstlichen Intelligenz einsetzen. Zu den ersten Finanzgebern des Unternehmens gehört sein Vorstandsvorsitzender und CEO He Xiaopeng, Mitbegründer von UCWeb Inc. und frühere Führungskraft von Alibaba. Xpeng Motors wurde 2014 gegründet. Zum Geschäftsleitungsteam mit vielseitiger Erfahrung gehören auch die Mitbegründer Henry Xia und He Tao, ehemalige hochrangige Führungskräfte bei Guangzhou Auto mit Expertise in innovativer Automobiltechnologie und Forschung und Entwicklung, sowie der Stellvertretende Vorsitzende und Präsident Brian Gu, früherer Chairman of Asia Pacific Investment Banking bei J.P. Morgan. Xpeng erhielt Finanzmittel von den strategischen Investoren Alibaba Group und Xiaomi Corporation sowie von weiteren prominenten chinesischen und internationalen Investoren, wie IDG Capital, Morningside Venture Capital, GGV Capital und Primavera Capital. Das Unternehmen brachte sein erstes Produktionsmodell, den G3 Geländewagen, im Dezember 2018 auf den Markt. Das zweite Produktionsmodell von Xpeng, die Elektro-Sportlimousine P7, feiert seinen Marktauftritt im April 2020 mit der Auslieferung an chinesische Kunden im zweiten Quartal 2020. Xpeng Motors hat seinen Hauptsitz in Guangzhou (China) und weitere Niederlassungen in Beijing und Shanghai, in den USA in Silicon Valley und San Diego sowie Produktionszentren in Zhengzhou und Zhaoqing (China). Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens unter: https://en.xiaopeng.com/

Folgen Sie uns in den sozialen Medien für aktuelle Nachrichten zu Xpeng:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram

__________________________________

Level 3 gilt als bedingte Automation, was bedeutet, dass das Fahrzeug die meisten Aspekte des Fahrens bewältigen kann, jedoch trotzdem einen Fahrzeugführer benötigt, der verfügbar und aufmerksam ist, um das Steuer bei Bedarf jederzeit übernehmen zu können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200416006028/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für weitere Informationen: Marie Cheung

E-Mail: mariecheung@xiaopeng.com

Mobil: (+852) 9750 5170 (+86) 1550 7577 546