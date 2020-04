Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFINEON - Der Vorstandschef des Halbleiterherstellers Infineon, Reinhard Ploss, warnt vor einem Ausverkauf der europäischen Industrie an China. "Europa sollte im Rahmen eines fairen Miteinanders darauf achten, dass es seine relevanten Industrien nicht verliert", sagte er in einem Interview. In Politik und Wirtschaft wurden Forderungen laut, günstige Zukäufe durch Chinesen als Folge der Corona-Krise zu behindern. Ähnliche Gefahren sieht er durch US-Unternehmen auf Europa zukommen. (FAZ S. 22)

THYSSENKRUPP - ThyssenKrupp lotet zusammen mit der Bremer Werft Lürssen und dem Kieler Schiffbauer German Naval Yards Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit oder eine Zusammenlegung von Geschäften aus. ThyssenKrupp-Personalvorstand Oliver Burkhard bestätigte, dass Gespräche über eine Konsolidierung laufen. (FAZ S. 21)

PROSIEBENSAT 1 - Am kommenden Donnerstag soll es so weit sein: Dann startet "For Your Ears Only" (FYEO), die neue Podcast-App von Pro Sieben Sat 1. Damit will der Medienkonzern wesentlich stärker als bisher in dem rasant wachsenden Geschäft mitmischen. "Der Markt entwickelt sich dynamisch, die Reichweiten nehmen zu, und immer mehr Werbekunden interessieren sich für Podcasts", sagt Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der konzerneigenen Kreativagentur Seven One Ad Factory. Ursprünglich wollten die Münchener die App schon im März veröffentlichen. Doch die Coronakrise kam dazwischen. Weil viele Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten mussten, wollte Stefan Atanassov kein Risiko eingehen. Der Chef der Digitalsparte von Pro Sieben verantwortet die Technik hinter dem neuen Service und fürchtete, bei Startschwierigkeiten nicht schnell genug reagieren zu können. (Handelsblatt S. 21)

April 17, 2020

