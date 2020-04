Medienmitteilung

Zug, 17. April 2020

Generalversammlung 2020: neue Verwaltungsratsmitglieder nominiert

An der Generalversammlung vom 12. Mai 2020 werden den Aktionären zwei neue Verwaltungsratsmitglieder zur Wahl vorgeschlagen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Professor Dr. Philippe Block und Herrn Kim Fausing als neue Mitglieder. Damit wird ein bereits fachkundiger, vielfältiger Verwaltungsrat um neue Perspektiven aus Hochschule und Bauindustrie bereichert.

Professor Dr. Philippe Block, belgischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1980, ist als Professor für Architektur und Tragwerk an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), Schweiz tätig. Er ist Gründer und Co-Direktor der Block Research Gruppe, deren Forschung sich auf unbewehrte Mauerwerkstrukturen ("unreinforced masonry structures"), rechnergestützte Modellierung sowie neue digitale Fertigungs- und Konstruktionstechniken für nachhaltige Baulösungen in Beton fokussiert. Er ist ausserdem Direktor des Nationalen Forschungsschwerpunkts "Digitale Fabrikation - innovative Bauprozesse in der Architektur". Seit 2014 ist er Mitglied des akademischen Ausschusses der LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction.

Kim Fausing, dänischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1964, begann seine professionelle Laufbahn im Jahr 1990 bei der Hilti Gruppe in Dänemark. Er leitete das operative Geschäft, bevor er die Länderoperationen in Österreich und Japan übernahm und anschliessend Divisions Präsident am Hauptsitz in Liechtenstein wurde. Im Jahr 2007 wechselte Kim Fausing als Chief Operating Officer zur dänischen Danfoss Gruppe. Im Januar 2008 wurde er Mitglied des Executive Committees, welchem er seit Juli 2017 als Präsident und Chief Executive Officer vorsteht.

Mit der Ausnahme von Paul Desmarais, Jr. stehen alle anderen, bereits amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Herr Beat Hess, in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates, zur Wiederwahl zur Verfügung.

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrates: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrates bedanke ich mich bei Paul Desmarais, Jr. für seine wertvollen Beiträge über die letzten Jahre. Er wird uns fehlen. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir zwei herausragende Kandidaten zur Wahl vorschlagen können. Ich bin zuversichtlich, dass sie die Expertise unseres Verwaltungsrates durch ihren breiten Erfahrungsschatz aus multinationalen Unternehmungen sowie durch die Perspektive eines renommierten Akademikers, der sich auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen fokussiert hat, verstärken werden."

Zusätzlich zu den Neu- sowie Wiederwahlen der Verwaltungsratsmitglieder, werden die Aktionäre auch gebeten über die Kompensation abzustimmen sowie über die vorgeschlagene Auszahlung einer Dividende von CHF 2.00 pro Namensaktie. Die vorgeschlagene Dividende wird aus den ausländischen Kapitaleinlagereserven gezahlt und unterliegt nicht der Schweizer Verrechnungssteuer.

Die Einladungen, inklusive der Agenda und den Anträgen, werden heute an die Aktionäre versandt. Alle Dokumente, die Teil der Einladung zur Generalversammlung sind, können auch unter https://www.lafargeholcim.com/agm abgerufen werden.

Aufgrund der ausserordentlichen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie (Corona Virus), findet die Generalversammlung ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die Aktionäre auf der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden sollen.

Die Ergebnisse der Generalversammlung werden nach der Veranstaltung unter https://www.lafargeholcim.com/agm verfügbar sein.

Der integrierte Jahresbericht 2019 und die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen sind unter www.lafargeholcim.com abrufbar.

Die Finanzberichte nach IFRS finden Sie auf der Website von LafargeHolcim.

