Medienmitteilung vom 17. April 2020

Metall Zug Gruppe: Akquisition einer Mehrheit an der VRmagic

Zug, 17. April 2020 -Der zur Metall Zug Gruppe gehörende Geschäftsbereich Medical Devices (Haag-Streit Gruppe) hat eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheit der Aktien der VRmagic Holding AG mit Sitz in Mannheim, Deutschland, unterzeichnet.

Die zur Metall Zug Gruppe gehörende Möller Wedel Beteiligungen GmbH (Geschäftsbereich Medical Devices / Haag-Streit Gruppe) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von rund 77% der Aktien der VRmagic Holding AG mit Sitz in Mannheim, Deutschland, unterzeichnet. Für die bei Mitarbeiteraktionären verbleibenden 23% der Aktien besteht eine Optionsvereinbarung zum Erwerb innerhalb der nächsten 3 Jahre. VRmagic wurde 2001 gegründet und ist ein Pionier für Virtual- und Augmented Reality-Technologie in der medizinischen Ausbildung. Die von VRmagic entwickelten Lösungen erlauben eine realistische und dynamische Simulation von Untersuchungen und Operationen am Auge. Das Unternehmen ist mit der Produktgruppe Eyesi Weltmarktführer bei der Ausbildung von Augenärzten und verfügt über besondere Expertise in der Entwicklung von Kamerasystemen für hochpräzises optisches Tracking. Seit 2003 bilden die Entwicklung und Herstellung von Kameras für die industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitung ein zweites Standbein von VRmagic. Die VRmagic Holding AG und ihre Tochtergesellschaften erzielten 2019 einen Umsatz von über EUR 10 Millionen und beschäftigen rund 65 Mitarbeitende.

Mit der Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an der VRmagic ergänzt die Haag-Streit Gruppe ihr Angebot für Augenärzte im wichtigen Ausbildungsbereich. Mit der zusätzlichen Technologiekompetenz von VRmagic in den Bereichen digitale Bildverarbeitung und Virtual Reality baut die Haag-Streit Gruppe ihre führende Position weiter aus.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 5'000 Mitarbeitende und umfasst sechs Geschäftsbereiche:

Haushaltapparate (V-ZUG AG, SIBIRGroup AG, Gehrig Group AG und weitere Tochtergesellschaften)

Infection Control (Belimed Gruppe)

Life Science Solutions (Belimed Life Science AG, Belimed Life Science d.o.o.)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

Technologiecluster & Infra (V-ZUG Immobilien AG, V-ZUG Infra AG, MZ Infra AG)

Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Weitere Informationen Daniel Keist Christof Gassner Chief Financial Officer Head of Corporate Communications & IR Telefon: + 41 58 768 60 50 Telefon: + 41 58 768 60 50

