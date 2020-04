US-Präsident Donald Trump will die USA mit neuen Richtlinien in der Corona-Krise in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Zudem gibt es verschiedene Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage wecken. Die US-Futures legen deutlich zu. DAX und Co dürften deutlich fester in den Handel starten.Der US-Präsident will die USA auf den Weg zur Normalität zurückführen. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung ...

