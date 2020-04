The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI EQ01 EQU EUR NCA 62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS EQ01 EQU EUR NCA 9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 EQ01 EQU EUR NCA 18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS EQ01 EQU EUR NCA 2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 EQ01 EQU EUR NCA 2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 EQ01 EQU EUR NCA GE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. EQ01 EQU EUR NCA 8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS EQ01 EQU EUR NCA HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. EQ01 EQU EUR NCA WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. EQ01 EQU EUR NCA 2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS EQ01 EQU EUR NCA 0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS EQ01 EQU EUR NCA N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. EQ01 EQU EUR NCA PLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 EQ01 EQU EUR NCA XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR EQ01 EQU EUR NCA 49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS EQ01 EQU EUR NCA SCR XFRA US84130C1009 SOUTHCROSS EN.PART.LP UTS EQ01 EQU EUR NCA 5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS EQ01 EQU EUR NCA XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS EQ01 EQU EUR NCA 2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS EQ01 EQU EUR NCA 15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS EQ01 EQU EUR N