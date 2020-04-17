FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
G2V1 XFRA CA36315W2022 GALANTAS GOLD CORP.
CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01
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G2V1 XFRA CA36315W2022 GALANTAS GOLD CORP.
CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01
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