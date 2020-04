Von Doug Cameron

CHICAGO (Dow Jones)--Boeing will die Montage von Großraum-Verkehrsflugzeugen im Großraum Seattle am Montag in begrenztem Maße wieder anfahren. Beschränkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie hatten vor drei Wochen zu einem Stillstand geführt. Die Boeing-Aktie legte im nachbörslichen Handel am Donnerstag um mehr als 7 Prozent zu.

Der Flugzeughersteller kündigte überdies Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Produktion der 737 Max an. Die Max ist seit dem letzten Jahr nach zwei Abstürzen mit vielen Toten weltweit am Boden geblieben. Der Betrieb war wegen Softwarefehlern stillgelegt worden, Boeing wartet auf die behördliche Genehmigung, alle ausgelieferten Maschinen zu reparieren.

Boeing machte keine detaillierten Angaben dazu, wie viele zivile Flugzeuge anfänglich produziert werden sollen. Weltweit haben Fluggesellschaften zwei Drittel aller Maschinen am Boden, es kam zu Stornierungen von Flugzeugbestellungen. Konkurrent Airbus verkündete in der vergangenen Woche, er werde die Produktionsraten um ein Drittel senken.

Boeing hat in dieser Woche bereits den Bau von Militärflugzeugen wieder angefahren und 2.500 Mitarbeiter zurückgeholt. Weitere 27.000 sollen in der nächsten Woche folgen. Ein Werk in South Carolina, wo der 787-Dreamliner-Jet hergestellt wird, soll zunächst geschlossen bleiben.

April 17, 2020

