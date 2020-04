Die am frühen Morgen veröffentlichten Konjunkturdaten aus China fielen zwar überwiegend schwächer als erwartet aus und bescherten dem Goldpreis dennoch negative Vorzeichen.Mit einem BIP-Wachstum von minus 6,8 Prozent p.a. für Q1 sowie einem jährlichen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 15,8 Prozent und einem Minus bei der Industrieproduktion in Höhe von 1,1 Prozent fiel der März überwiegend schwächer als erwartet aus. In Japan musste die Industrieproduktion ein stärker als prognostiziertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...