Die Zeiten bleiben schwer. In den USA schießt die Zahl der Arbeitslosen weiter nach oben. Trotzdem halten sich die Aktienmärkte stabil. Der DAX rutschte gestern kurzzeitig ins Minus, rettete aber ein kleines Plus über die Ziellinie. Bei den Einzelwerten geht es heute um Gilead Sciences, Amazon, Microsoft, Deutsche Bank, Teamviewer, HelloFresh und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.