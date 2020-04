METN SW - Metall Zug übernimmt Mehrheit an VRmagic; keine Finanzdetails UHRSW - Swatch kürzt Dividende wegen Coronakrise von 8,00 auf 5,50 Fr.SGSN SW - SGS nimmt mit zwei Anleihen 500 Mio Franken aufEU Neuzulassungen für PKW im März -55,1% gg Vj auf 0,567 MlnBei KfW-Großkrediten will Bundesregierung Boni-Verzicht: HB Apollo will 17 Karstadt-Kaufhof-Warenäuser für EU700 Mio kaufen IFX - Der Vorstandschef des Halbleiterherstellers Infineon, Reinhard Ploss, warnt vor einem Ausverkauf der europäischen Industrie an China. "Europa sollte im Rahmen eines fairen Miteinanders darauf achten, dass es seine relevanten Industrien nicht verliert", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...