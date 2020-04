Berlin (ots) - Der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun (CDU), hat die Menschen in Deutschland aufgerufen, in der Corona-Krise weiter geduldig und diszipliniert zu bleiben.Im Inforadio vom rbb sagte er am Freitag, er habe großes Verständnis dafür, dass die Phase für viele sehr belastend sei: "Aber das Virus ist eben noch da". Es werde weiter anstrengend bleiben, erklärte Braun: "Wir müssen, damit die Infektionskurve nicht plötzlich wieder steil ansteigt, in der Lage sein, jeden einzelnen Infizierten mit seinen Kontakten nachzuvollziehen. Deshalb brauchen wir jetzt ganz viel Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst, das diese Arbeit leistet. Da haben wir momentan Kapazitäten, die in etwa gerade ausreichen für die Neuinfiziertenzahl, die wir jeden Tag haben."Wenn der Reproduktionsfaktor nur geringfügig über dem Wert 1 liege, wäre das Gesundheitssystem binnen zwei Monaten überfordert, sagte Braun weiter. Deswegen müssten die Kontaktbeschränkungen zunächst aufrecht erhalten werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4573229