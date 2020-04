FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die erwartete marktbreite Erholung am deutschen Aktienmarkt zeigt sich am Freitag besonders deutlich bei Airbus und MTU . Die beiden von der Corona-Krise schwer getroffenen Aktien aus der Fluzeug- und Zulieferindustrie rückten vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 5,3 und 4 Prozent vor. Rückenwind kam aus den USA, wo die Boeing -Aktien nachbörslich so deutlich anzogen, dass sie ihren 8-prozentigen Kursrutsch im offiziellen Handel an der Wall Street mehr oder weniger wieder ausgleichen konnten.



Als Kurstreiber bei Boeing galt über Nacht, dass der Flugzeugbauer die aufgrund der Corona-Krise gestoppte Flugzeugproduktion in der kommenden Woche wieder anlaufen lassen will. Passend dazu hatte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag seinen Drei-Phasen-Plan für den Weg zurück zur Normalität bekannt gegeben. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er im Weißen Haus. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", erklärte er./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

BOEING-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de