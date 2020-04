DGAP-Media / 2020-04-17 / 08:30 *Artnet vereinbart Partnerschaft mit der New Art Dealers Alliance* Das Artnet Galerie-Netzwerk nimmt wegen COVID-19 geschlossene NADA-Galerien auf *Berlin/New York, 17. April 2020* - Die Berliner Artnet AG gibt eine Partnerschaft mit der New Art Dealers Alliance (NADA) bekannt, eine gemeinnützige amerikanische Kunstorganisation, die sich der Förderung junger und talentierter zeitgenössischer Künstler widmet. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden bis zum 20. Juni 2020 Ausstellungen von NADA-Galeriemitgliedern online im Artnet Galerie-Netzwerk präsentiert. Viele der 180 teilnehmenden Galerien sind wegen der COVID-19-Pandemie vorübergehend geschlossen. "Artnet ist seit 30 Jahren die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt. Wir freuen uns, Kunden, Kunstsammlern und Freunden in der Kunstbranche in dieser schwierigen Zeit helfen zu können", sagt Jacob Pabst, Vorstand der Artnet AG. "Wir haben die Arbeit der NADA und ihre ideenreichen, gut kuratierten Ausstellungen immer bewundert. Wir freuen uns darauf, die Werke dem großen Publikum von Artnet vorzustellen." Das Artnet Galerie-Netzwerk bietet den NADA-Galerien neben der Präsentation ihrer Kunstwerke auch die Möglichkeit, direkte Anfragen von Sammlern zu erhalten. "Der starke Zusammenhalt der Kunstwelt verschafft uns trotz aller Herausforderungen eine Atempause", sagt Heather Hubbs, Executive Director der NADA. "Die Pandemie beeinträchtigt alle Bereiche des Kunstmarktes und auch das Geschäft unserer Galerie-Mitglieder. Unsere Partnerschaft mit Artnet bietet der Öffentlichkeit eine weitere Möglichkeit, verschobene oder abgesagte Ausstellungen zu erleben, neue Kunstwerke zu entdecken und mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu treten." Entdecken Sie Ausstellungen und Künstler der NADA bei Artnet hier [1]. *Über Artnet* Artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: artnet AG Schlagwort(e): Kunst 2020-04-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1023555 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1023555 2020-04-17 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=aa0c0263ac5969a0f980ce0e5625a6ab&application_id=1023555&site_id=vwd&application_name=news

