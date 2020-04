Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Köln/Wien (pts007/17.04.2020/08:30) - TÜV TRUST IT durchlief ein umfassendes Qualifizierungsaudit nach der Norm ISO/IEC 17025, welches das Unternehmen erfolgreich abschloss. Als neu anerkannte Prüfstelle und Expertin für Informationssicherheit bietet die TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA ab sofort Prüfungen nach der Industrial-Security-Norm IEC 62443 für Unternehmen mit vernetzten Industrieanlagen oder Herstellern von smarten Industriekomponenten an. Missbrauch von Netzwerken frühzeitig erkennen und verhindern Bei der IEC 62443 handelt es sich um eine Norm, die es erlaubt, vernetzte Industrieanlagen, Industriesysteme und Industriekomponenten hinsichtlich ihrer IT-Sicherheit zu prüfen. Die in den letzten Jahren zunehmende Vernetzung industrieller Komponenten mit anderen IT-Systemen verlangt aktuell von betroffenen Unternehmen eine erhöhte Achtsamkeit bezüglich des Themas Industrial Security, um mögliche entstandene Sicherheitslücken frühzeitig schließen zu können. Anhand der Prüfung nach IEC 62443 können Unternehmen die Nutzung aktueller Cyber-Security-Standards für vernetzte Industrieanlagen nachweisen und so bescheinigen, dem Thema IT-Sicherheit eine hohe Priorität einzuräumen. Die Verifikation erfolgt im Anschluss an eine bestandene Prüfung durch das Aushändigen eines entsprechenden Zertifikates einer akkreditierten Zertifizierungsstelle. Dieses Vorgehen beschreibt auch für die TÜV TRUST IT eine gute und wichtige Entwicklung, so Geschäftsführer Detlev Henze: "Wir freuen uns sehr darüber, das breite TÜV-AUSTRIA-Group-Lösungs-Portfolio nun um diesen wichtigen Bereich erweitern zu können. Das Öffnen industrieller Netzwerke bietet viele Vorteile, birgt aber auch Gefahren, aufgrund derer es für Industrieunternehmen immer wichtiger wird, Sicherheitsprüfungen in diesem Bereich durchzuführen. Als Experten auf diesem Gebiet sehen wir uns hier ganz besonders in der Pflicht." Weitere Informationen: https://www.it-tuv.com (Ende) Aussender: TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA Ansprechpartner: Mariana Schäfer Tel.: +49 221 969789 61 E-Mail: mariana.schaefer@tuv.at Website: www.it-tuv.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200417007

