Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf die angespannte Lage der US-Wirtschaft wiesen gestern die schwachen Bauzahlen und die Industriestimmung in der Region Philadelphia sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hin, so die Analysten der Helaba.Um die Wirtschaft zu unterstützen, wolle Präsident Trump trotz steigender Infektionszahlen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens bis Mai reduzieren. In Deutschland seien die Zahlen an Neuerkrankungen hingegen merklich gesunken. Bleibe zu hoffen, dass die beschlossenen Lockerungsmaßnahmen nicht wieder zu einem Anstieg beitragen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...