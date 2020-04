Der Euro hat am Freitag in der Früh gegen den US-Dollar wenig bewegt tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,0850 Dollar. In New York hatte er gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,0848 Dollar notiert.Ulrich Wortberg von der Helaba sieht die Gemeinschaftswährung in der Defensive. Der kurzfristige, seit dem 23. März bestehende Aufwärtstrend sei unterschritten worden. Die Unterstützungslinie verlaufe am Freitag ...

