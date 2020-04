FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem kräftig steigenden Gesamtmarkt sind die Aktien von Hellofresh und Teamviewer am Freitag im frühen Handel nicht gefragt gewesen. Hellofresh verloren am Ende des MDax 2,7 Prozent auf 31,90 Euro und Teamviewer gaben als zweitschwächster Titel im Index der mittelgroßen Börsenwerte um 1,9 Prozent auf 40,185 Euro nach. Hier strichen Anleger Kursgewinne ein.



Sowohl der Versender von Kochboxen als auch der Anbieter von Software für Videokonferenzen gelten als Profiteure der Kontaktbeschränkungen wegen des neuartigen Coronavirus. Seit Beginn des Ausverkaufs an den Börsen hatten Hellofresh um fast 37 Prozent zugelegt und waren am Vortag auf ein Rekordhoch von 33 Euro gestiegen. Für Teamviewer war es seitdem um gut 36 Prozent aufwärts gegangen. Sie markierten an diesem Freitag im frühen Handel noch ein Rekordhoch bei 41,53 Euro, bevor der Kurs zurückfiel./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

