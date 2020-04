+ 8,7 % sind ein Vorgeschmack darauf, was New Work nächste Woche berichtet. Die einzige und größte Platform für Arbeitsverbindungen aller Art profitiert offensichtlich von der Corona-Krise. Zuvor hatte sich der Kurs rund halbiert. Es ist die einzige Mitfahrgelegenheit auf dem deutschen Kurszettel in Sachen Netzwerk.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

NEW WORK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de