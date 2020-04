Der Absturz bei Silber im März könnte eine riesige Chance sein. Diese Meinung vertritt jedenfalls ABC Bullion. 2020 sehe wie die beste Kaufgelegenheit für Silber aus, sagen die Analysten. "Silberinvestoren haben seit 2011 einen Rückgang von 77 Prozent vom Höchststand auf das signifikante Tief im letzten Monat bei 11,50 Dollar verzeichnet, was unserer Meinung nach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit darstellt, in einigen Jahren als eine der besten Kaufmöglichkeiten betrachtet zu werden in allen Anlageklassen", ...

