FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FRONTIER COMMUNICTS 2022 US35906AAK43
FRONTIER COMMUNICTS 2022 US35906AAW80
AB/FROM ONWARDS 17.04.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FRONTIER COMMUNICTS 2022 US35906AAK43
FRONTIER COMMUNICTS 2022 US35906AAW80
AB/FROM ONWARDS 17.04.2020