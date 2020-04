Die Aktie von Zalando (WKN: ZAL111) sollte eigentlich zu den klaren Coronaprofiteuren gehören. Die Geschäfte sind geschlossen, was bleibt, ist einzig und alleine der Onlinehandel. Die Gesamtsituation schien für Europas größten Onlinemodeversandhandel entsprechend lukrativ. Seit einiger Zeit zeichnet sich jedoch ab: Den Verbrauchern ist in der Coronazeit die Lust auf das Shoppen vergangen. Das Unternehmen verkündete, dass man in den Krisenmodus übergehe. Und durch Einsparungen den Einbußen entgegenwirkt. ...

