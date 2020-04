WASGAU Produktions & Handels AG: Verschiebung im Jahr 2020 der ordentlichen HauptversammlungDGAP-News: WASGAU Produktions & Handels AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung WASGAU Produktions & Handels AG: Verschiebung im Jahr 2020 der ordentlichen Hauptversammlung17.04.2020 / 09:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vor dem Hintergrund der Covid-19 Krise und der Entscheidungen der Bundes-und Landesregierungen bezüglich Kontakt- oder Ausgangssperren sowie Versammlungsbeschränkungen ist der bisher geplante Termin der (noch nicht einberufenen) Hauptversammlung am 03. Juni 2020, auch unter Berücksichtigung der Gesundheit aller Teilnehmer, nicht wie geplant durchführbar.In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle und der daraus resultierenden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen strebt die WASGAU Produktions & Handels AG an, die Hauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 durchzuführen.Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch aller weiteren Beteiligten sowie der Gäste haben für die WASGAU Produktions & Handels AG oberste Priorität.WASGAU Produktions & Handels AGDer Vorstand17.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: WASGAU Produktions & Handels AG Blocksbergstrasse 183 66955 Pirmasens Deutschland Telefon: 06331-558-150 Fax: 06331-558-100 E-Mail: ambroise.forssman-trevedy@wasgau-ag.de Internet: www.wasgau-ag.de ISIN: DE0007016008 WKN: 701600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 1024179Ende der Mitteilung DGAP News-Service1024179 17.04.2020