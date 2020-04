Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Laufe der nächsten Woche werden unter anderem die Schatzämter in Belgien und Großbritannien aktiv, so die Analysten der Helaba.Italienische Staatspapiere mit zehn Jahren Laufzeit hätten sich in den letzten Tagen etwas von ihren Verlusten erholen können und würden aktuell 223 BP über Bunds rentieren. In Spanien und Griechenland hätten sich die 10J-Spreads nur geringfügig eingeengt und lägen momentan bei 131 bzw. 245 BP. 10-jährige Titel Portugals würden aktuell 143 BP über dem deutschen Pendant rentieren. (17.04.2020/alc/a/a) ...

