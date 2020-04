Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den Kursen der deutschen Staatsanleihen kam es anfänglich nach den Vortagesgewinnen zu leichten Rücksetzern, so die Analysten der Nord LB.Doch nach schwachen US-Konjunkturdaten seien sie ins Plus gedreht.Die deutschen Verbraucherpreise seien im März auch nach endgültigen Zahlen nur um durchschnittlich 1,4% (Februar: +1,7%) zum Vorjahresmonat gestiegen. Vor allem der Effekt der niedrigen Ölpreise habe dazu beigetragen, so das Statistische Bundesamt. Auf der Gegenseite seien vor allem die Preise von Nahrungsmitteln gestiegen; diese hätten sich um 3,7% verteuert und damit so kräftig wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...