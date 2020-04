Guten Morgen,in den USA ist das "Go!" erteilt worden. Und dies gleich in zweierlei Hinsicht: auf der eine Seite durch Trumps Ankündigung, fortan die Wiedereröffnung der Wirtschaft voranzutreiben, auf der anderen Seite durch die Nachricht, dass das US-Unternehmen Gilead Sciences offensichtlich ein vielversprechendes Corona-Gegenmittel in der Pipeline hat. Kommt eine Impfung nun doch schneller als von vielen gedacht?Dieser Mix - Berichtssaison, politische Entscheidung und Aussicht auf eine Corona-Impfung - wird an der Börse zu einer breiten Erleichterung führen. Vielleicht ist das sogar eine Untertreibung; gut möglich, dass wir an der Schwelle einer echten Frühjahr- Sommer-Rally stehen. Befeuert wird dies dann noch durch die massiven fiskalischen Impulse durch Zentralbanken und Regierungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...