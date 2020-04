Gestern mussten die Anleger die Arbeitsmarktdaten aus den USA ohne "Retter" verarbeiten (siehe "Dieses Mal rettet die Fed den Markt vor den Arbeitsmarktdaten" und "Nachrichten zur OPEC+ können US-Arbeitsmarktzahlen heilen"). Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beliefen sich in der vergangenen Woche auf 5,245 Millionen, nach revidiert 6,615 Millionen in der Woche davor. Zwar hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut etwas reduziert, doch einerseits haben in den vergangenen ...

