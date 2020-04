Das letzte Kohlekraftwerk Österreichs in Mellach in Graz-Umgebung hat den Betrieb eingestellt. Damit endet laut Verbund die "Ära der Kohlestromversorgung in Österreich". Es war das letzte Kraftwerk, das noch mit dem Brennstoff Steinkohle Strom und Wärme erzeugt hat. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 sprach am Freitag von einem "historischen Tag für den Klimaschutz in Österreich".Klimaschutzministerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...