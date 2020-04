Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 20.04.2020(Nr. 138) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, März 2020Dienstag, 21.04.2020(Nr. 139) Umsatz im Gastgewerbe, Februar 2020(Nr. 17) Zahl der Woche: Online-Kauf von Büchern, Zeitungen undZeitschriften, Jahr 2019Mittwoch, 22.04.2020(Nr. N 018) Umsatz in Apotheken und Preisentwicklung vonMedikamenten, Februar/März 2020(Nr. 140) Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsminderung, Dezember 2019Donnerstag, 23.04.2020(Nr. 141) Verkehrsunfälle, Februar 2020(Nr. 142) Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2019(Nr. 143) Hochschulfinanzen, Jahr 2018Freitag, 24.04.2020(Nr. N 019) Personalstruktur im Gesundheitswesen, Jahr 2018(Nr. 144) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Februar 2020+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4573354