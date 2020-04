München (ots) -Als Uber-Fahrer gibt es oft kein Entrinnen: Betrunkene nach einerPartynacht, Verliebte, die die Rückbank mit dem eigenen Schlafzimmerverwechseln, Menschen, die das Auto zum Schnellimbiss umfunktionierenoder Beschimpfungen wie "Fick dich Uber!", die einem Taxi-Fahrer anden Kopf werfen. Warum sich Ben (Kostja Ullmann) diesen Job in "Ausdem Tagebuch eines Uber-Fahrers" (ab 28. Mai exklusiv auf Joyn)trotzdem antut? Weil es eben auch die schönen Momente gibt: rührendeVersöhnungen, echte Lebensweisheiten und wahrhaftige Nähe. Benentführt die Zuschauer in jeder Folge in die Welt seiner prominentbesetzten Fahrgäste - mit dabei sind Fahri Yardim, Edin Hasanovic,Timur Bartels, Susanne Wolff, Pheline Roggan und viele mehr. Man wirdin die individuelle Gefühls- und Lebenswelt der Protagonistenhineinkatapultiert und erlebt hautnah, welche Spuren die Begegnungenauch bei Ben hinterlassen.Kostja Ullmann: "Der besondere Reiz der Serie lag für mich darin, mitden unterschiedlichsten Charakteren auf engstem Raum zu agieren.Durch die vielen Fahrgäste kommen in kürzester Zeit dieunterschiedlichsten Probleme auf den Tisch, die Ben irgendwie zulösen versucht. Und das wird ihm alles andere als leicht gemacht."Zur Handlung: Ben (Kostja Ullmann) ist Mitte dreißig und noch nichtwirklich in seinem Leben angekommen. Nach einigen Fehlschlägenarbeitet er nun als Uber-Fahrer, um sich über Wasser zu halten. Dochstatt seine eigenen Probleme in den Griff zu kriegen, bekommt er dieseiner Fahrgäste dazu. Verschiedenste Menschen nehmen auf seinemRücksitz Platz, bringen ihre bewegenden und skurrilen Geschichten mitund katapultieren Ben in ihre chaotische Welt. Dazu kommt, dass Benzum ersten Mal Vater wird und sich in seiner Vorfreude auf keinenFall damit abfinden möchte, dass Nadja (Claudia Eisinger), die Mutterdes Kindes, nichts mehr von ihm wissen will ...Joyn zeigt die sechs Folgen von "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers"ab dem 28. Mai 2020. Produziert wird die Dramedy von Bon VoyageFilms, Produzenten sind Amir Hamz, Christian Springer und FahriYardim. Regie führt Julian Pörksen und Manuel Mack zeichnet alsKameramann verantwortlich.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung derGeschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. JochenCassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathekbündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 undDiscovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowieeiner App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung aufiOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen.Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattformsenderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt istder Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitereLive-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie dieaktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Featuresund Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.Bei Fragen zur Serie:PEPPERSTARK GmbHLinda FellerTel.: +49 89 4114 7757linda.feller@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 584 8vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4573352