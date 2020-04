Nach einem freundlichen Start in den Tag kamen die Kurse am europäischen Aktienmarkt am Donnerstagnachmittag etwas zurück. Bereits am Morgen war die Skepsis mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Erholung groß. Nachdem die Investoren bereits am Vortag mit desaströsen Wirtschaftsdaten aus den USA konfrontiert waren, ging es am Donnertagnachmittag weiter. So ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der Woche zum 11. April mit über 5 Millionen auf einem sehr hohen Niveau geblieben. Damit haben bislang insgesamt 22 Millionen Beschäftigte seit Verhängung der Corona-bedingten Beschränkungen einen Antrag auf Unterstützung eingereicht, was die großen Probleme auf dem US-Arbeitsmarkt verdeutlicht ....

