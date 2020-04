Bisher schaffen es die Bullen, sich im Tagesschluss noch über $19.27 zu halten, allerdings müssen wir das hinterlegte Alternativszenario auf 35% Wahrscheinlichkeit reduzieren. Dieses wird mit einem Tagesschluss unter $19.27 neutralisiert. Wo stehen wir aktuell? Ölpreis in der Analyse Der Markt bleibt somit unter Druck und die Primärerwartung sieht ein Anlaufen des in blau hinterlegten Zielbereiches vor. Notierungen im Bereich von $18.97 - $14.64 müssen weiterhin erwartet werden, bevor in WTI ein ...

