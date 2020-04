Wien (www.anleihencheck.de) - EuroChem wendet sich zur Refinanzierung mit zwei Emissionen an den Rubel-Anleihemarkt und testet damit die lokale Nachfrage, andere lokale Eurobond-Emittenten könnten folgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Um es noch einmal zusammenzufassen: Ende Februar sei der HY Credit an den Eurobond Markt herangetreten, doch die Emissionspläne seien verschoben und später, wie die Analysten verstanden hätten, angesichts der sich verschlechternden Preisbedingungen auf dem Markt im Zusammenhang mit den OPEC-Gesprächen und den Schlagzeilen über den Corona-Virus aufgegeben worden. Ende 2019 habe das Unternehmen USD 1,52 Mrd. (equiv.) an kurzf. Verschuldung fällig in 2020 gehabt und habe auf USD 0,3 Mrd. an liquiden Mitteln, USD 0,4 Mrd. an zugesagten Kreditlinien und etwa USD 0,8 Mrd. an unkommittierten revolvierenden Linien zurückgreifen können. (News vom 16.04.2020) (17.04.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...