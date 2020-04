Das Geschäft am Laufen halten, wenn die Büros leer sind? Der CIO hat jetzt die wichtige Aufgabe, das Unternehmen tatkräftig durch die Krise zu steuern. Worauf es dabei besonders ankommt. Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist nicht nur eine menschliche Tragödie. Es krempelt auch mit einem Schlag die Prozesse in den Unternehmen auf links. Das Online-Datenvolumen explodiert. Und quasi über Nacht steigen die Remote-Zugriffe der Mitarbeiter, die sich, wenn irgend möglich, allesamt im Homeoffice befinden. Jetzt schlägt die Stunde des Chief-Information-Officers. Es liegt an ihm oder ihr, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...